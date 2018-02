Rui Vitória lança Rafa no onze e manda laterais para a bancada

Nomes de Douglas e Eliseu não constam na ficha de jogo do Portimonense-Benfica.

Rui Vitória promoveu apenas uma alteração no onze do Benfica para o jogo deste sábado no reduto do Portimonense, ao lançar Rafa no lugar do lesionado Salvio.

Dos 20 convocados, Douglas e Eliseu foram preteridos pelo treinador das águias e vão ver o jogo da bancada.

De salientar também o regresso de Diogo Gonçalves ao banco do Benfica. O pontapé de saída do Portimonense-Benfica está marcado para as 20h30.

Confira o onze do Benfica:

Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Zivkovic; Rafa, Jonas e Cervi.

Suplentes: Svilar; Luisão, Samaris, João Carvalho, Diogo Gonçalves, Seferovic e Raúl Jiménez.