Rui Vitória fala da saída Peseiro e do sonho europeu de Vieira

A saída de José Peseiro: "É um amigo, um amigo como de forma genérica tenho em todos os lados. Nunca é agradável. É um treinador com provas dadas e envio um abraço por isso mesmo. O futebol português tem evoluído nestes últimos anos e é certo que com estabilidade acontecem melhores resultados. Isso é evidente. Cada clube tem as sua realidade e quem sou eu para me meter na vida do Sporting. No momento de uma escolha há critérios que pretendem preenchidos. A estabilidade deve ser dada, porque com isso há mais sucesso do que insucesso

Vieira quer ser campeão europeu: "O presidente está a acabar este mandato, já disse que será recandidato, trata-se de uma pessoa com vitalidade e energia. Ser campeão europeu e por natureza também sou otimista dentro da racionalidade, necessita que tudo seja bem pensado e estruturado. Nada aparece na vida sem olharmos lá para o fundo e saber que podemos lá chegar. Essa é uma visão que o presidente tem, mas há muito trabalho pela frente . É uma ambição que se pode ter, mas há muito trabalho para fazer"

Benfica como oásis de estabilidade: "Há mais clubes a pensar assim. No entanto, sobre o Benfica, que eu conheço, penso estar nesse caminho correto. Os clubes portugueses têm de perceber que as armas, as armas financeiras, nã são iguais aos princpais clubes europeus. Por isso, a inteligência, a astúcia, a visão que tem de existir são importantes. O Benfica é, nesse sentido, capaz de estar nessa linha de pensamento, o Benfica tem um objetivo de fundo. Penso que o Benfica está recheado de futuro risonho se bem aproveitado. Não digo isto de forma leviana e basta olhar para a estatística, basta olhar para as seleções e contar os jogadores formados no Benfica. Não é um exercício difícil concluir que um bom número deles estará um dia a jogar ao mais alto nível alto nível, quem sabe a equipa do Benfica. Há dois anos o Renato Sanches e o Rúben Dias andavam pelos Sub-19 e dois anos depois tudo muda"