Rui Vitória enumera avançados, mas "esquece" dois de peso

Treinador do Benfica fez antevisão ao jogo com o Boavista e quando questionado sobre os avançados que terá para o jogo, deixou Jonas e Castillo de fora da lista que enumerou

Avançados disponíveis para o jogo: "Temos o Seferovic, Ferreyra, João Felix, Rafa, Zivkovic, Salvio, Cervi, Pizzi, Gedson, Alfa Semedo, Grimaldo, André Almeida, e isto são apenas os que me lembro..."

Abordagem ao jogo: "Vai ser igual ao que temos tido. Querer vencer sabendo que está do outro lado uma equipa que nos vai dificultar a vida. Uma equipa que se bate muito bem, com ponta de lança de qualidade, jogadores que jogam bem, defensivamente bem organizados e que saem bem para o ataque, jogadores com experiência. Boavista está a formar uma boa equipa e vai querer ganhar. Vamos respeitar, olhar para equipa, e por o nosso futebol em campo. Vamos ao Bessa para ganhar.

Será um jogo com exigência, estádio cheio e estamos preparados para ele."

Plano entrar forte para resolver cedo? "Esse plano é nosso e de todas as equipas. Vamos fazer tudo para ganhar e importa é ganhar, no início ou no fim. Os jogos são 90 minutos, e mais algum tempo, e a qualquer tempo podemos ganhar o jogo.

Gostávamos de ter mais tempo entre competições, mas tem sido assim, vai ser assim até 2 de setembro. Não vale a pena estar lamentar. Importa é preparar a equipa."

Liga começa a jogar-se já mais fora de campo do que dentro de campo? "Vice presidente disse e está dito. Só digo que quero que seja uma competição saudável, com adversários que se enfrentem olhos nos olhos e com máximo respeito."

Vantagem jogar tanto no arranque de época para dar rodagem? "Já sabíamos que ia ser assim. Não abordei desgaste físico, pode haver mais desgaste mental do que físico. Jogámos há três dias num estádio com um ambiente em que qualquer estádio em Portugal tem um ambiente a brincar. Já defrontámos adversários poderosos e fortes e que nos obrigam a estar no limite do foco. Outra visão é que há menos tempo de preparação. Prefiro jogar do que treinar. Mas é assim, havemos de arranjar solução. Jogadores têm grande capacidade de ouvir e dar resposta ao que solicitamos."