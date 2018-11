Rui Vitória e a contestação: "Sou um feliz, um privilegiado"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo com Bayern, que se realiza esta terça-feira

Reação à contestação dos adeptos: "O foco não é Rui Vitória. Importante é o Benfica e é para isso que trabalhamos. É fundamental a união e é assim que os benfiquistas têm de estar. Nada está acima do Benfica e o Benfica está acima de tudo. O foco é ganhar."

Como é que o homem Rui Vitória olha para a sombra que paira no ar? "Vejo pouco... não vejo com intensidade a comunicação social. Não é com receio, é uma forma de estar. Sou igual desde que aqui entrei, tranquilo, percebo os contextos. Já vivi momentos de sucesso, outros de insucesso. Isto é natural, é um desporto em que as emoções estão à flor da pele. Não se pode exigir racionalidade às pessoas. Percebo o que possam pensar, mas trabalho sempre da mesma maneira, sou feliz, um privilegiado, faço este trabalho com paixão e vontade, sinto orgulho de treinar estes jogadores. É assim que as fases menos boas se ultrapassam."

O que mudou no Benfica desde os jogos de 2016 com o Bayern? "Foi uma eliminatória interessante de seguir. Ainda hoje tenho um resumo desse jogo do ponto de vista de riqueza tática enorme, cá e lá. Há variáveis que podem ser colocadas em cima da mesa, mas o passado não nos traz nada, só para sabermos o que vivemos e corrigirmos É assim que pensamos."

Equipa mais eficaz em Munique que contra o Ajax? "Nos jogos anteriores, fizemos um conjunto de oportunidades que, a nível europeu dá, em condições normais, para marcar ou ou dois golos. Não se marcou por vários aspectos, questões mentais, falta de sorte, etc. Mais que ninguém queremos finalizar, marcar golos. Isso treina-se. Queremos é que oportunidades surjam e depois que os jogadores finalizem. Não estamos a defrontar uma equipa qualquer. São jogadores de enorme qualidade. Derrotá-los é um grande desafio para nós."

Equipa tentada a correr riscos, por ser jogo de tudo ou nada? "A equipa sabe o que tem a fazer em cada momento. Não é perfeito, não corre sempre bem. Temos de ser organizados, temos de por gente na área, temos de ser fortes em vários momentos. É fundamental, não há outro caminho. Não podemos pensar em atacar, atacar. Temos de ser equilibrados em todas as fases do jogo. Estado de espírito que temos de ter, energia e coração, fundamental termos, e temos de ter cabeça para pensar como atacar, mais que muito, tem de ser bem. Tivemos muita oportunidade e não aproveitámos. Quero é atacar bem, mais que muito."