Rui Vitória confirma previsão de Jorge Simão e lança Jonas no onze

O avançado do Benfica, Jonas, recuperou a tempo e vai alinhar de início frente ao Boavista, em jogo da 2

Está desfeita a dúvida: Jonas é opção inicial de Rui Vitória para o jogo com o Boavista, a contar para a 23ª jornada do campeonato. O avançado brasileiro, que saiu do jogo com o Portimonense com queixas físicas, recuperou a tempo do desafio com a formação axadrezada e mantém o lugar no onze do Benfica.

O ponta de lança de 33 anos esteve em dúvida para o desafio, e Rui Vitória chegou a lembrar na conferência de imprensa de antevisão que Jonas "não teve uma semana normal" de trabalho.

Quem se mostrou pouco convencido quanto a uma eventual ausência do internacional "canarinho" foi Jorge Simão, na conferência de imprensa de antevisão. O treinador do Boavista sublinhara que não acreditava que Jonas falhasse o desafio da 23ª ronda da I Liga. "Não acredito que Jonas não jogue", sublinhara o técnico axadrezado.

Além de Jonas, os restantes dez jogadores que alinharam de início na deslocação ao terreno do Portimonense continuam a merecer a confiança do treinador do clube da Luz.

Onze do Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Zivkovic; Rafa, Jonas e Cervi