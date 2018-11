Rui Vitória de saída e Jesus na linha de sucessão com Luisão e Júlio César ao barulho

O líder benfiquista tem em vista o regresso de Jorge Jesus já em janeiro, cenário que ainda será acertado com o antigo treinador do Benfica.

A ligação de três anos e meio entre o Benfica e Rui Vitória está em vias de ser terminada. Luís Filipe Vieira, desta feita, não perdeu tempo e reuniu-se, logo após o regresso da comitiva da Alemanha, com os administradores Domingos Soares Oliveira e Rui Costa e com o diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, da qual, segundo O JOGO apurou, saiu a decisão de afastamento imediato do treinador, numa decisão assumida pelo presidente das águias e que deixa via aberta ao regresso à Luz em janeiro de Jorge Jesus.

Rui Vitória está vinculado aos encarnados até junho de 2020 e, segundo apurámos, não abdica de receber um único cêntimo do contrato

A goleada sofrida em Munique, ante o Bayern, foi a gota de água que fez transbordar uma relação já deteriorada pelos anteriores resultados negativos e, sobretudo, pelas exibições consideradas na Luz como demasiado pobres em relação à valia do plantel. Pesadas as consequências na reunião na qual não esteve Rui Vitória, Luís Filipe Vieira optou por assumir o cenário de um divórcio que deverá obrigar a SAD a abrir os cordões à bolsa. O técnico não coloca o lugar à disposição e entende, sabe o nosso jornal, que tem direito a receber a totalidade do seu contrato, na ordem do milhão de euros líquidos por ano, o que equivale a dizer que tem a receber cerca de 1,5 milhões, implicando, pelos impostos, a um gasto de três milhões pelo Benfica. E terá sido esta a versão que o presidente das águias ouviu, ontem à tarde, da boca do agente do técnico, Mohamed Afzal.

A fórmula de saída de Rui Vitória ainda será discutida entre o técnico, que conta estar no treino desta manhã, e Luís Filipe Vieira, no que será apenas uma formalidade para a concretização da separação. À frente da equipa ficará um treinador interino (ver abaixo) e em cima da mesa presidencial está o regresso de Jorge Jesus à Luz, que apenas poderá efetivar-se no arranque do novo ano para evitar um avultado pagamento de impostos pela saída do Al Hilal, da Arábia Saudita. As conversas entre ambos têm sido frequentes, como já noticiámos, sendo esta a opção prioritária de Vieira, que pensa em Luisão e Júlio César para seus adjuntos.

Bruno Lage interino com ex-capitão

O afastamento de Rui Vitória e restante equipa técnica ainda terá de ser acertada pelo presidente dos encarnados, mas este já decidiu quem irá pegar na equipa interinamente, pelo menos até ser apresentado o futuro técnico principal. E, segundo está decidido, será Bruno Lage, atual líder dos bês encarnados, quem irá assumir o treino do plantel, troca que poderá ocorrer já amanhã, numa nova missão em que terá como novo adjunto... o ex-capitão Luisão, considerado uma mais-valia no grupo na tentativa de motivar os ex-companheiros.