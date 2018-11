Rui Vitória comenta divulgação do telefonema de Luís Filipe Vieira

Lisboa, 26/10/2018 - Rui Vitória, treinador do SL Benfica, fotografado esta tarde na sala de imprensa do estádio da Luz durante a conferência de antevisão do Belenenses Benfica a contar para a I Liga, a disputar amanhã no estádio do Jamor. ( Gustavo Bom / Global Imagens )

Treinador do Benfica foi questionado sobre a divulgação do telefonema de Luís Filipe Vieira a falar sobre negociações sobre uma possível saída do treinador para o Everton

Antevisão ao jogo com o Moreirense: "Tem feito uma época dentro do que é previsível. Um treinador novo, com jogadores novos e tem vindo a melhorar. Está bem organizada, joga num 4-3-3 que às vezes inverte o triangulo do meio com dois homens à frente da linha defensiva. E tem Nené, que tem muito golo. Importa-nos o nosso jogo e a nossa qualidade, queremos um resultado muito positivo."

Divulgação de uma gravação de um telefonema de Luís Filipe Vieira. Sente-se valorizado ou desvalorizado? "Não me preocupa, desde que entrei no Benfica, tudo o que são eventuais sondagens e contactos. Quem trabalha comigo sabe como penso, gosto de ser discreto. Nunca daqui quis sair, nem quero. Era um bicampeonato, apuramento da Champions, num grande clube e contactos havia de todo o lado. Quem trabalha comigo sabe que só chega ao pé de mim com algo concreto para analisar, senão nem chegam ao pé de mim. O que me move não são só as condições financeiras, é o envolvimento, a confiança, o projeto, como me integro. Tem sido assim. É evidente que essa possibilidade que na altura que surgiu nem passou disso."