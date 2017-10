Rui Vitória: as palavras de Mourinho e o caminho para os "oitavos"

O treinador do Benfica, Rui Vitória, anteviu o jogo com o Manchester United, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Recorde-se que José Mourinho reiterou que as hipóteses do clube da Luz em se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões permanecem intactas, salientando ainda o clube da Luz "é muito melhor do que o Basileia e do que o CSKA"

Importância do jogo: "É um jogo importante, todos sabemos disso. Nunca devemos pensar nas consequências do jogo antes de o jogar. É nisso que temos de nos focar. Aí, analisaremos o que poderá acontecer, mas só depois de o jogarmos. É um jogo de grau de exigência elevada. É uma das melhores equipas da Europa, mas não invalida a nossa ambição e convicção".

Palavras de José Mourinho: "Os números são claros: não fizemos os pontos que queríamos, mas uma coisa é olharmos para o resultado, outra para o processo. Com o CSKA, o adversário ganha o jogo em situações em que fomos superiores. A segunda [derrota] foi um dia muito mau da nossa parte. Mas não vale a pena dissecar este jogo. Tenho a convicção de que temos capacidade de fazer melhor. Tenho essa certeza. Mas também sabemos que vamos ter um adversário de nível elevado. O primeiro caminho é perceber o que o adversário tem de virtudes e jogar as nossas cartadas. Os níveis de concentração vão ser determinantes. Concordo com o Mourinho, temos capacidade para fazer melhor".

Classificação do grupo: "Não consigo olhar para o jogo de forma tão complexa em relação a classificações. Há três pontos em disputa. Temos de nos dedicar de forma convicta. Não tenho de estar a fazer cenários. Os pontos têm de ser somados. Queremos ficar nas duas primeiras posições. Amanhã é importante, mas temos de chegar ao fim deste ciclo e somar os pontos necessários. Não olho para este jogo de forma diferente. É um jogo de Liga dos Campeões e tem de ser jogado como tal".