Rui Vitória aborda mercado e deixa mensagem aos jogadores dispensados

Treinador do Benfica abordou o mercado.

Análise: "Saio satisfeito com os jogadores, foi um teste difícil contra uma equipa com qualidade, que tem um sistema que nos ia colocar algumas nuances novas às quais precisávamos de nos adaptar. Fizemos uma primeira parte segura contra um adversário de maior valia, mas jogamos com segurança, com medo de perder a bola, com a preocupação de não cometer erros e depois, na segunda parte, cometemos alguns erros. Tivemos algumas jogadas que poderíamos ter finalizado melhor e depois tivemos períodos muito bons na segunda parte, com jogadores alegres, confortáveis com a bola nos pés. É evidente que temos que trabalhar, mas foi um jogo bem conseguido e os jogadores tiveram um empenho que me agradou".

Mercado: "Temos vindo a trabalhar com muito afinco. Quero dar uma palavra a estes jogadores que cá estão e que têm tido um trabalho determinado e um espírito fantástico. E depois, uma palavra para quem saiu, porque se calhar o projeto melhor para eles era noutros lados, mas enquanto aqui estiveram mostraram qualidade. O plantel ainda não está fechado, estamos a trabalhar em conjunto mas isso não é algo que me preocupe, porque o nosso foco é preparar o próximo jogo".

Zona que precisa de ser reforçada: "Não lhe vou dizer, trabalho para dentro. As ideias estão perfeitamente definidas, o plantel não está fechado mas não estou aqui para abordar essa questão nem dizer qual é a zona. Mas quando se forma um plantel é a pensar em várias situações, a pensar nas competições todas, jogadores competitivos, sempre prontos para a alta competição, que recuperem rápido. Há muitos mais aspetos a analisar do que apenas o tático".

Agradado com o jogo: "Hoje os meus jogadores fizeram o que tínhamos definido para este jogo, e agradou-me principalmente a segunda parte, o conforto em ter a bola nos pés. Falta chegar à área com mais determinação mas isso ainda vai aparecer com certeza".