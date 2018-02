Rui Vitória: "A sensação com que fiquei é que acaba por ser uma vitória natural"

Treinador do Benfica analisou a vitória expressiva sobre o Boavista (4-0).

Análise: "Uma vitória justa, evidentemente. Fizemos uma belíssima exibição e a sensação com que fiquei é que acaba por ser uma vitória natural, pela forma confortável como estivemos em toda a partida. Sabíamos que íamos ter um adversário que defende bem, mas tomámos desde o início as rédeas do jogo. Com a bola a circular com uma intensidade muito grande acabamos por fazer os golos, mas fica essa satisfação de ver os meus jogadores muito confortáveis no jogo. Mais do que outra coisa qualquer, nós treinadores gostamos de ver os jogadores a fazer as coisas simples e bem feitas".

Treinar os lances de bola parada: "Trabalhámos muito todos estes lances, mas mais do que minuciar esses pormenores, há outros aspetos importantes a realçar: a dinâmica que tivemos, a forma como soubemos atrapalhar a equipa do Boavista a sair, fazer 16 remates dentro da área é um valor muito significativo, e depois acabar com cinco portugueses - quatro jogadores da formação - em campo. Isso são valores mais importantes do que qualquer canto".

Olhar para o próximo jogo na Mata Real: "Primeiro, tenho que dizer que este jogo já está com um risco em cima. Já passou e vamos agora canalizar as nossas energias para o próximo. Não é fácil jogar na Mata Real, mas sabemos que temos capacidade e muita qualidade. É especial, foi onde me estreei, mas vamos com o objetivo de somar três pontos. Agora é recuperar deste jogo, ver o que fizemos bem e menos bem e recuperar os jogadores para estarmos na máxima força".