Rui Vitória, a pressão e as críticas: "Não é bom gastar energias"

Rui Vitória, treinador do Benfica, falou aos jornalistas na véspera do jogo com o AEK, em Atenas

No lugar de Jardel: "Não vou dizer quem vai jogar, nunca o faço e não vou fazer agora. De certeza que a opção será um jogador com capacidade. Nesse sentido, os jogadores sabem que às vezes o azar de uns pode ser o momento de outros começarem a época e fazerem carreira. Mas, claro que preferia ter toda a gente disponível. Não estando, temos soluções.

Dois anos sem vencer fora: "Olho muito para o futuro. Esta equipa começou a trabalhar em junho, teve quatro jogos difíceis na Liga dos Cameões, mais ainda depois do resultado da primeira mão, mas chegou a esta fase. Perdemos com o Bayern, é verdade, mas já vencemos duas eliminatórias e isso importa. O passado vale o que vale, estamos é preparados para este jogo, cientes da responsabilidade de representar o Benfica."

Pós-Chaves e antes do FC Porto: "Nunca sabemos o que pensam os jogadores, cada um tem a sua cabeça, a sua mente e não sabemos como o ser humano funciona em todas as situações. O que cultivámos de forma interna é que devemos olhar para cada jogo e não pensar no antes nem no depois. Não se pode corrigir o que passou e não devemos pensar por antecipação. É importante viver o momento. Tal como na vida não devemos perder tempo com cenários do passado e ou do futuro."

Pressão e críticas: "Pressão sinto sempre por ser representar um clube como o Benfica. Se fala de pressão no sentido negativo, não me sinto pressionado de todo. Seja qual o adversário, a missão do Benfica é sempre lutar até à exaustão. Não é bom gastar energias com o passado e com o futuro. Só podemos controlar o momento que vivemos".

Favoritos: "Não falo em favoritismo, estamos a falar de um jogo de Liga dos Campeões, com duas equipas que querem pontuar e ganhar o jogo. O AEK joga em casa, está a fazer um bom início de temporada e vai querer ganhar. Mas nós vivemos com pragmatismo, temos pela frente um adversário que tem valor e capacidade, mas sabemos do nosso valor, sabemos da importância deste jogo e sabemos que podemos ganhar. Respeitámos o adversário, mas vamos pôr os nossos argumentos em prática, vamos jogar com determinação e convicção e podemos sair vitoriosos".