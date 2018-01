Rui Vitória e as palavras de Sérgio: "Pode não ser diretamente para mim"

Rui Vitória, treinador do Benfica, comentou as declarações do treinador do FC Porto, que pediu coerência.

Sérgio Conceição pediu coerência na conferência de imprensa deste sábado e Rui Vitória foi questionado sobre a intervenção do treinador do FC Porto. "Pode não ser diretamente para mim. Não concretamente em relação ao Sérgio, porque não vou comentar, como ele se calhar não comenta as minhas palavras. Não sou nenhuma criança nem sou tonto, quando tenho uma conversa é a pensar que estamos a falar todos a um nível de inteligência relativamente elevado. Abordei aquilo a defender o Benfica e a minha parte, mas a gente que está a viver no terreno estas novas realidades do VAR, dos jogos, alguém que está a sentir esta questão dos jogos a funcionar. Nós que vivemos isto no dia a dia temos uma opinião com outra sensibilidade. É a mesma coisa que dizer "vou ser operado", "ai isso não vai custar nada, é fácil". É fácil no corpo dos outros, porque nós não estamos a viver as coisas", respondeu o treinador do Benfica.

"Incoerência? O Sérgio [Conceição] disse uma vez para deixarem os árbitros em paz. No Dragão, em Alvalalde, seja onde for, se os árbitros tiverem que ir ao monitor, que vão. Tiremos todas essas dúvidas. Seja no Dragão ou noutro lado qualquer. Os árbitros que fiquem de consciência tranquila porque tomaram a decisão acertada. É um ano experimental, mas podemos ir evoluindo. O passo que acho que é necessário nesta altura é este. Se calhar, no dérbi, tanto o Hugo Miguel como o Tiago Martins estiveram certos. Estou a ser aberto em relação às decisões", disse ainda Rui Vitória.