Rui Gomes da Silva lembra a Vieira: "O poder vem do campo"

O antigo dirigente do Benfica comentou a Assembleia Geral do clube encarnado, deixando alguns recados a Luís Filipe Vieira.

Rui Gomes da Silva comentou esta segunda-feira a Assembleia Geral (AG) do Benfica, que decorreu na passada sexta-feira, através de um texto publicado no blogue "Novo Geração Benfica", em que aproveita para deixar alguns recados a Luís Filipe Vieira e para lembrar o presidente do clube encarnado que "o poder vem do campo".

"Fica então dita qual a minha posição sobre o assunto. De vez! Tão de vez como a sensação que tenho sobre a vontade do presidente do Benfica sair de cena. Nenhuma! E isso digo-o, também, de vez! Por tudo, como o próprio assumiu na Assembleia Geral de sexta-feira passada! Prometendo-nos a nós - simples sócios - o penta! Um penta que - de acordo com o que disse - fez tudo para conquistar! O penta do nosso contentamento. (...) Mas - quem anda nisto devia saber - ninguém ganha eleições pela obra feita! Antes se ganha pelas expectativas de podermos voltar a ganhar! É isso que queremos! O penta! Porque - lembrem-se - "o poder vem do campo", afiançou o antigo dirigente das águias, que pegou nas declarações de Vieira durante a AG para comprovar o que já tinha dito:

"Disse, no meu artigo da semana passada, que - e cito - 'tenho para mim que Luís Filipe Vieira, no que depender de si, ficará muitos anos como Presidente do Benfica'. Não foram precisos mais do que 5 dias, sim, 5 dias apenas, para que o presidente do Benfica viesse dizer o mesmo, em plena Assembleia Geral do clube. Claro que este 'eu vou cá ficar muitos anos' deve ser interpretado como 'eu quero cá ficar muitos anos'. O que sendo diferente, elucida-nos das intenções de quem o disse, e do erro em que foi induzido quem aceitou acreditar que iria ser o seu sucessor", rematou Rui Gomes da Silva.