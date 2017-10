Rui Gomes da Silva fala de Rui Vitória e em "facilitismo" no Benfica

O antigo dirigente encarnado apontou as razões pelas quais Luís Filipe Vieira segurou Rui Vitória.

Numa altura em que o Benfica atravessa um momento conturbado em termos de resultados no futebol, Rui Gomes da Silva comentou a posição de Rui Vitória ao leme da formação encarnada e ainda enumerou os motivos pelos quais Luís Filipe Vieira continua a segurar o treinador.

"O recurso à chicotada 'psicológica' é, porventura, tão velho como o futebol. Só que aqui, sendo coerente com tudo o que sempre defendi, não posso deixar de concordar com o presidente do Benfica. Conhecendo como conheço aqueles corredores, sei das vozes que não faltarão a pedir a cabeça de Rui Vitória. Vozes de quem, no dia seguinte não terão que responder por essa decisão! Mas sei, também, o que pensará Luís Filipe Vieira. E - neste caso - concordo a 100 por cento com ele", começou por assinalar o antigo dirigente do Benfica, num texto publicado no blogue Novo Geração Benfica, apontando, de seguida, vários erros à direção do clube da Luz:

"Mudar de treinador agora seria abrir a 'caixa de Pandora' e admitir erros que, neste momento, não podem ter existido! Um novo treinador seria arranjar desculpas para o erro e um outro responsável, que seria ... o menos culpado. Disfarçaria por uns momentos, mas colocaria tudo o resto a nu ... mais depressa", atirou Gomes da Silva, enumerando os problemas da estrutura:

"Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, tínhamos ganho por causa dos erros alheios e não com todo o mérito, como aconteceu! Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, em vez de nos termos reforçado com jogadores de qualidade, tínhamos optado por outro caminho ou por jovens ainda com muito para aprender! Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, tínhamos 'facilitado" na substituição de Ederson, de Nélson Semedo, de Lindelof, ou na procura de, para além de um central rápido, um 6 e um 8 para substituir Fejsa e Pizzi a seu tempo! (...) Se tudo isso fosse verdade, então, os nossos detratores teriam toda a razão em nos atacar.

E não terão, por certo", rematou Rui Gomes da Silva.