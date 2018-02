Rui Gomes da Silva ataca Bruno de Carvalho: "Ninguém quer ir para lá agora"

O antigo vice-presidente do Benfica teceu críticas à postura adotada pelo presidente do Sporting.

Através de uma publicação no blogue NovoGeraçãoBenfica, Rui Gomes da Silva teceu duras críticas a Bruno de Carvalho, comentando a vitória em toda a linha do presidente do Sporting na Assembleia Geral de sábado, afirmando que "90 por cento dos que lá foram serão os primeiros a lá ir outra vez para o tirarem" da liderança do clube leonino.

"Se nos pedissem a nós, benfiquistas, o que desejávamos como resultado dessa votação - para além das manifestações de desinteresse, tipo 'quero lá saber do que se passa em clubes pequenos' - todos, sem excepção diríamos 'a vitória esmagadora de quem já lá está'! Pois os deuses foram ainda mais longe do que nos julgaríamos possível e colaboraram na concretização dos nossos desejos. Mais de 75 por cento! 'Yes' (como exultaria um dos sportinguistas de quem sou amigo e que teve a coragem de lá ir, no sábado, votar contra, ou seja, a favor do Sporting)! Quem lá estava ganhou tudo com o apoio dos que - infelizmente, para nós - daqui a poucos meses o vão deixar sozinho... Ganhou e ficou contente, como ficam os que olham para o dedo quando lhes apontamos a lua! Ganhou e convenceu-se que aqueles quase 90 por cento traduziam o sentir dos sócios, adeptos e simpatizantes do clube de que é presidente. Eu gostaria que fosse assim, mas não é! Teve 90 por cento dos que lá foram e que serão os primeiros a lá ir outra vez para o tirarem de onde agora o deixaram continuar", vaticinou o antigo vice-presidente do Benfica.

"Deixaram-no continuar, porque ninguém quer ir para lá agora. Também (entre nós) já tivemos um período assim e todos sabemos como acabou...", acrescentou Rui Gomes da Silva, que se manifestou contra o boicote aos jornais e televisões pedido por Bruno de Carvalho:

"Ora, se aconselha os seus seguidores a só ver a TV que o elogia - e não acreditando que aconselha uma coisa e faz outra - então, o que sabe do que dizem dele é omnisciência pura sem se dar ao trabalho de ler ou ouvir! Faz bem, porque, assim, acabará como o ditador que o seu tio avô odiava. Convencido que era Presidente (do Conselho) quando outro já o tinha substituído. Longa vida... naquele lugar! E pouca consciência de ter sido expulso de lá, quando o for, porque isso amenizará a dor de já não ser a única coisa... que foi! Ora, esses conselhos dificultarão, a partir de agora, qualquer conversa sobre futebol com adeptos do Sporting, que o ouviram", remata o antigo dirigente do clube da Luz.