Rúben Dias nos planos para o Mundial da Rússia

Titular no Benfica e nos sub-21, o defesa pode beneficiar das dificuldades sentidas pelo selecionador com o sector e espreita até uma chamada para os particulares de março com Egito e Holanda

Peça cada vez mais fundamental para Rui Vitória, Rúben Dias está nos planos de Fernando Santos para o Mundial. O selecionador nacional já reconheceu que o eixo defensivo é um sector que obriga a atenção, em face da dificuldade na renovação, algo que permite assim ao central, de estatuto reforçado, sonhar com uma presença na prova na Rússia.

Titular do Benfica e também dos sub-21 de Portugal - Rui Jorge e Fernando Santos têm uma estreita relação, pelo que o selecionador tem todas as informações sobre o atleta -, o jovem central pode até entrar nas contas da equipa das Quinas para os particulares de março, diante de Egito e Holanda, a pensar no Mundial.

Dos quatro centrais convocados por Fernando Santos para a Taça das Confederações, realizada em 2017, apenas Pepe continua como indiscutível no seu clube, agora o Besiktas. Transferido do Zenit para o Fenerbahçe, Neto foi titular nas últimas três partidas, recuperando um lugar que havia perdido após um bom início de época. Já Bruno Alves e Fonte vivem épocas complicadas. Aos 36 anos, o central do Glasgow Rangers começou como titular, com Pedro Caixinha, mas após a saída do técnico perdeu espaço, não voltando a jogar depois de 30 de dezembro. Quanto ao defesa do West Ham, cumpriu a última partida a 27 de outubro. Afastado devido a uma grave lesão, o atleta já está apto, mas trabalha agora para recuperar o lugar.

Desta forma, Fernando Santos estuda alternativas, tendo um lote alargado de opções, ainda que vários dos nomes abordados até publicamente pelo técnico tenham limitações em relação a Rúben Dias. Se alguns pouco têm jogado, como Rúben Semedo ou Tobias Figueiredo - Roderick, entretanto, também perdeu lugar no Wolverhampton -, Pedro Mendes (Montpellier), Edgar Ié (Lille), Paulo Oliveira (Eibar) e Ilori (Reading, no Championship), todos mais utilizados, enfrentam contextos diferentes relativamente ao camisola 66. Fora das contas de Fernando Santos até agora mas a realizar uma grande época está Rolando, do Marselha, que pode entrar também na corrida por uma vaga para a Rússia.

Confrontado após o Boavista sobre a possível convocatória de Rúben Dias para o Mundial, Rui Vitória procurou, porém, tirar pressão ao atleta. "Fernando Santos escolherá quem escolher e terá a minha aprovação", referiu.