Rúben Dias: gigante inglês e um velho interessado no encalço

Representantes dos dois clubes estiveram no Estádio da Luz, no domingo, a ver o defesa-central.

Rúben Dias tem a Europa atenta e o Manchester United junta-se ao Lyon na lista de pretendentes pelo central do Benfica. No clássico frente ao FC Porto, no qual o jovem de 21 anos realizou uma excelente exibição, os "red devils" estiveram na Luz para observar o defensor encarnado, justamente de uma posição que levou José Mourinho às maiores divergências com a Direção do Man. United. O treinador português quis o colombiano Yerri Mina, ex-Barça e agora no Everton, e o inglês Harry Maguire, do Leicester. Goradas as transferências, Mourinho volta a virar-se para a Luz - recorde-se que contratou Victor Lindelof no verão passado -, pensando em Rúben Dias para um sector que será remodelado para 2019/20: Smalling e Phil Jones estão em fim de contrato; Rojo e Lindelof ainda não convenceram e só Bailly é cativo. A intensidade nos duelos é uma das características pretendidas e a esse nível Rúben Dias revela um enorme à-vontade.

No caso do Lyon, até o presidente, Jean-Michel Aulas, declarou o português formado no Seixal como "alvo primordial", no último verão, e garantiu ao "beIN Sports" que Rúben tinha "um acordo para assinar pelo Lyon". A proposta de 30 milhões de euros não convenceu o Benfica e o central renovou em agosto, ficando até 2023, com uma cláusula de rescisão aumentada de 45 para 60 milhões de euros.

Chamado por Fernando Santos para a Seleção Nacional, é líder no eixo encarnado. Juventus, Liverpool, Arsenal e PSG também observaram o clássico. Com outros nomes em mira, ninguém ficou indiferente à capacidade do central.