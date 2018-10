Rúben Dias expulso antes do intervalo do AEK-Benfica

Defesa-central foi expulso no penúltimo lance da primeira parte do AEK-Benfica

Com o Benfica a vencer por 2-0, Rúben Dias foi expulso ainda no decorrer da primeira parte do jogo em casa do AEK. Aliás, foi admoestado com o segundo cartão amarelo, e consequente vermelho, no penúltimo lance da primeira parte. O árbitro considerou que o defesa português cometeu uma falta dura sobre Ponce, avançado da equipa grega. Antes, aos oito minutos, vira mesmo o primeiro amarelo da partida.

Em dois jogos seguidos, o Benfica vê dois jogadores serem expulsos: em Chaves foi Conti, já na ponta final do empate a dois golos em Chaves; esta terça-feira, coube a Rúben Dias no derradeiro minuto do tempo de compensação da primeira parte.