Roma em Lisboa para limar arestas em redor de Bruno Peres

Bruno Peres permanece, tal como Ebuehi, entre as possibilidades de reforço da linha defensiva do Benfica. De acordo com informações em Itália, nomeadamente do jornal "Il Messaggero", o Roma, clube ao qual o defesa-direito está vinculado, terá enviado a Lisboa nos últimos dias um negociador para tentar um acordo com as águias.

O Benfica, como O JOGO anunciou em primeira mão, vê com interesse o empréstimo do brasileiro, mas discorda do formato apresentado: o clube italiano quer uma opção de compra obrigatória, os encarnados não.

Na presente época, Bruno Peres leva 15 jogos realizados.