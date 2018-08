"Risco? Riscos correm os bombeiros...", diz Rui Vitória

Na antevisão do jogo com o Fenerbahçe, Rui Vitória sorriu com uma pergunta sobre o seu futuro no caso de ser eliminado na Liga dos Campeões.

Embate com o Fenerbahçe

"Já passou um jogo e estamos em vantagem no marcador. Vai ser uma partida com uma história diferente da anterior. Vamos defrontar uma equipa difícil, no seu reduto, mas vamos à procura do nosso golo, pois essa é a forma de passarmos esta eliminatória. É um adversário que nos vai querer ganhar, mas temos de ser corajosos. As nossas dinâmicas estão instaladas, temos uma forma de jogar, e vamos tentar pô-la em prática. Não vamos mudar. Quando tivermos de defender, defenderemos, quando tivermos de atacar, atacaremos."

Slimani não joga

"Em relação ao Slimani, posso dizer que é um belíssimo jogador. No entanto, não vivemos com estas questões dos ses... Não conta para este jogo, as regras estão definidas, o Fenerbahçe contratou um grande jogador, mas não temos de nos preocupar com ele para esta partida."

Eliminatória importante e continuidade de Rui Vitória

"(risos). Primeiro, todos os jogos são importantes para o Benfica. Queremos vencer esta eliminatória, mas ainda faltará um play-off para entrarmos na fase de grupos. Queremos manter este início de época vitorioso. Vou trabalhar ao mais alto nível, e quem representa este grande clube vive com o risco iminente de ter que ganhar sempre. Ganhar muitas vezes dá muito trabalho, e eu gosto é disto, faço por paixão. Se quisesse jogos de trazer por casa, escolhia outra profissão ou outro país. Sinto um grande prazer e orgulho no meu trabalho. Se é um risco? Riscos correm os bombeiros que andam a apagar fogos. Isto é só um jogo, como tantos outros que já fizemos."