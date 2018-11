Revelação de José Boto: Vieira chumbou Coutinho e Dembélé

José Boto, agora scout no Shakhtar, revela que as águias tiveram possibilidade de contratar os dois jogadores, agora no Barcelona.

José Boto contou que, durante a sua passagem pelo departamento de prospeção do Benfica, sugeriu as contratações de Philippe Coutinho e de Dembélé, ambos agora no Barcelona, mas que Luís Filipe Vieira chumbou os negócios.

"Sugeri um jogador ao Benfica, Phillippe Coutinho, que agora está no Barcelona. Ele tinha 16 anos mas não consegui convencer o presidente a contratá-lo... Ele disse para eu não ser estúpido, que não sabia o que estava a dizer porque tinha apenas 16 anos. Também houve outro que custava na altura três milhões de euros e o presidente também não quis, era o Dembélé, do Barcelona", contou José Boto ao sítio ucraniano Football Hub. O agora responsável pelo scouting do Shakhtar Donestsk explicou, ainda, a viragem estratégica na política de compras das águias. "Houve um momento em que a Direção do Benfica entendeu que queria mais jogadores europeus do que brasileiros por ser mais fácil vendê-los para as ligas inglesas. É puramente uma estratégia económica", frisou José Boto, que continuou a lembrar a visão dos encarnados. "O Benfica arrisca e compra muitos jovens. Temos de encontrar talentos e esperar que consigam atingir o nível máximo para que se aproveitem as oportunidades com clubes ingleses, Real Madrid ou Barcelona, que podem pagar 50 a 80 milhões por jogadores feitos", disse.

Entre as histórias vividas na Luz com Vieira, José Boto contou a de Witsel: "O Benfica precisava de um 8 e propus o Axel Witsel. O presidente disse-me que não queria ouvir falar dele, mas insisti e ele contratou-o, dizendo que me despedia se Witsel não rendesse. Propus então que me desse um por cento da venda futura se estivesse certo... o jogador foi vendido por 40 milhões ao Zenit. Depois disso, o presidente veio dizer-me que estava a brincar e que também não me teria despedido (risos)."