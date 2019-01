Rescisão de Rui Vitória com Benfica está oficializada

Clube lisboeta enviou comunicado à CMVM, conforme dita o Código dos Valores Mobiliários

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória", eis o curto comunicado enviado esta sexta-feira para a CMVM e no qualm o Benfica oficializa a rescisão do contrato com Rui Vitória.

Recorde-se que na quinta-feira à noite, o clube dera conta que chegara a um a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".