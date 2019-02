Representante de João Félix responde a Bino: "Amargo de boca"

Pedro Cordeiro, CEO da empresa que representa João Félix, respondeu à entrevista de Bino, treinador do avançado aquando da passagem pela formação do FC Porto

Foi através de uma publicação na rede social Instagram que Pedro Cordeiro, CEO da SoccerPromaster, que representa João Félix, reagiu à entrevista de Bino à TSF , durante a qual o antigo treinador dos escalões de formação do FC Porto recorda a passagem e a saída de João Félix pelo clube azul e branco. "Uma entrevista ridícula de quem não conseguiu ter a perceção de que estava a treinar um jogador diferenciado. Há muito para dizer, mas fico por aqui para não passar muitos atestados de incompetência. A culpa é sempre de terceiros, do dinheiro... Enfim".

Na mesma rede social, mas na conta da empresa Soccer Promaster, o mesmo tom crítico dirigido a Bino. "Não podemos aceitar levemente que treinadores, até agora sem currículo visível, tentem, atualmente, justificar pareceres técnicos do passado com opiniões do presente trituradas por um qualquer ressentimento ou amargo de boca que tenha ficado retido", pode ler-se. "Realisticamente o crime contra o património do Futebol Clube do Porto tem de ser imputado a quem, com tempo e paciência, deveria ter antecipado, visto e apostado num dos melhores talentos da geração de 99", acrescentou.

"João Félix tem todos os ingredientes para se vir a tornar-se a transferência mais elevada de sempre do mercado português e com capacidade para em breve ser um dos candidatos à Bola de Ouro", finalizou.

Em entrevista à TSF , o ex-jogador recorda a "insatisfação" de João Félix no Dragão e como se deu a mudança para a Luz. "Havia outros jogadores que também davam rendimento e ele foi passando aqui por jogar e não jogar. Essa fase já nem foi comigo, mas presenciei e sei de alguma insatisfação do jogador, mas o FC Porto queria continuar com ele. Só que como havia interesse do Benfica, e aqui há outros valores que se levantam, o João Félix acaba por não querer assinar pelo FC Porto e assina pelo Benfica", explicou Bino, antes de continuar. "O João Félix já ganhava dinheiro no FC Porto, mas o Benfica ofereceu muito mais do que aquilo que o FC Porto oferecia na altura".