Renovação de Salvio reaberta com chegada do empresário

Valor: o Benfica pagou 13,5 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelo camisola 18

Vai ser reaberto nos próximos dias o dossiê da renovação de Salvio. O empresário do jogador, que termina contrato no final da presente temporada, tem agendada uma viagem a Lisboa ainda esta semana, a fim de se reunir com Luís Filipe Vieira e tentar chegar a um acordo com o clube da Luz, embora não se perspetivem facilidades neste processo. Ao que O JOGO apurou, o Benfica tem demonstrado e manifestado diversas vezes o desejo de prolongar o vínculo do internacional argentino, um dos mais antigos do clube, mas esta tarefa tem sido muito complicada, até porque Salvio está em fim de contrato, tem vários clubes interessados na sua aquisição e poderá chegar a qualquer um deles a custo zero. Aliás, a partir de janeiro o extremo argentino das águias pode assumir outro compromisso contratual sem qualquer sanção desportiva. Esta é a arma negocial que Agustín Jiménez, empresário do jogador, vai voltar a apresentar a Vieira. O Benfica está pressionado porque não quer perder o extremo a custo zero, ele que chegou a estar praticamente vendido por 40 milhões de euros.

O internacional argentino termina contrato no fim da presente temporada, pelo que a partir de janeiro pode assinar por outro emblema a custo zero. Líder encarnado tem urgência em resolver a situação

Vieira está a envidar esforços para chegar a um entendimento com o atleta mas sabe que o percurso será sinuoso, uma vez que o próprio representante de Salvio não está com meias-medidas e pretende que Salvio esteja no patamar dos mais bem pagos do clube, casos de Jonas e Ferreyra, ambos com ordenados anuais acima dos dois milhões de euros limpos. A presença regular na seleção argentina também ajuda a inflacionar o valor do camisola 18, muito pretendido em Inglaterra, Itália, França e Espanha.

Empresário do extremo chega ainda esta semana a Lisboa para se encontrar com Vieira e apresentar condições

Depois das renovações de Gedson, Jonas, Pizzi, Jardel e Cervi, Luís Filipe Vieira tenta blindar mais uma das pedras basilares da equipa, que cumpriu, frente ao Ajax, 250 jogos pelo Benfica, sabendo que este será certamente o dossiê que lhe dará mais dores de cabeça.