Renato Paiva recorda João Félix: "Acabou o treino e não foi descansar ou ter com miúdas"

Treinador da equipa B encarnada, o primeiro treinador do avançado no Seixal, passou em revista alguns momentos vividos com o jogador português, quando ainda estava nas águias

Renato Paiva, treinador da equipa B encarnada, concedeu uma entrevista ao portal "TheSportsman", em que abordou o crescimento de João Félix no Benfica. Leia as ideias-chave do primeiro técnico do avançado do Atlético no emblema da Luz.

Primeira semana de trabalhos: "Estava a vê-lo trabalhar e disse para o meu adjunto: 'O que é que nos temos aqui? Viste a mesma coisa do que eu? Temos aqui um diamante. Como é possível este miúdo não ter jogado no FC Porto? Ele fazia coisas que nunca tinha visto. Em todos os treinos fazia coisas que não esperávamos e mostrava-se imprevisível, com grandes qualidades técnicas e táticas. Na forma como evitava o contacto era muito inteligente. O João Félix é um jogador completo"

Conversa com ex-diretores do FC Porto: "Ele é muito humilde. Eu treinava os sub-19 e tínhamos um jogo à tarde com o FC Porto. Uma hora e meia antes do jogo, vi o João, que tinha treinado de manhã, a conversar com os diretores e treinadores da sua antiga equipa. Acabou o treino e não foi descansar nem foi ter com miúdas, mas quis ir recordar os seus primeiros tempos de jogador, de uma forma humilde"

"Se calhar a maioria dos jogadores reclamava e revirava os olhos, mas ele jogou e foi o melhor marcador do campeonato"

Mudança para os juniores: "Faltavam dois meses para acabar a época e ele estava na equipa B, mas o presidente quis ganhar o campeonato de sub-19 e o João, que tinha idade para jogar naquele escalão, baixou então de escalão. Se calhar a maioria dos jogadores reclamava e revirava os olhos, mas ele jogou e foi o melhor marcador do campeonato"

Presente após a estreia na equipa principal contra o Boavista: "Ele chegou e deu-me a camisola que utilizou nesse jogo e disse-me: 'Isto é para si, obrigado por tudo aquilo que fez por mim porque foi o meu primeiro treinador aqui e eu estava muito mal naquela altura. Isto mostra que tem uma boa família, uma boa educação e explica que tudo isso ajuda os jogadores"

Opção Atlético de Madrid: "No passado, disse que melhor seria o City por causa de Guardiola e o Barcelona pela forma como eles jogam, pois considero que as características do João encaixam melhor naquele tipo de jogo. Mas por amor de Deus, eu respeito muito o Atlético de Madrid, só acho que a ideia do City com Guardiola é melhor para o João Félix. Simeone tem muito mérito como grande treinador".