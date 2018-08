Raúl Jiménez não fecha porta a regresso e avalia lugar no onze do Benfica

Raúl Jiménez foi emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton

Raúl Jiménez não fechou a porta a um regresso ao Benfica após o empréstimo ao Wolverhampton, mas apontou o foco à temporada que tem pela frente ao serviço da equipa orientada por Nuno Espírito Santo.

"No final da temporada se verá. Agora estou concentrado nos Wolves e em dar o melhor para que no final da época venha o é melhor para mim", atirou Raúl Jiménez, em declarações à Sport TV.

O ponta de lança mexicano abordou ainda a estreia do Benfica no campeonato, salientando a concorrência no setor mais avançado do terreno no plantel das águias.

"[Lugar no onze?]. Pode ser [risos]. O Benfica é um grande clube de Portugal, é difícil. Há grande concorrência e jogadores de muita qualidade. Vou continuar a apoiá-los. [Desafio com o V. Guimarães] Vi o jogo, claro! Fizeram uma grande exibição, mas depois sofreram um pouco no final. Espero que façam uma grande temporada", acrescentou o internacional mexicano, que marcou um golo no empate do Wolverhampton com o Everton (2-2).