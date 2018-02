Raúl Jiménez em perseguição aos craques: Giroud, Lewandowski e mais na mira

Com oito golos como suplente, o internacional mexicano está a um de avançados como Morata, Lewandowski, Correa e Batshuayi.

Raúl Jiménez chegou ao Benfica em 2015/16, época em que Rui Vitória rendeu Jorge Jesus no comando técnico dos encarnados. Desde então, o internacional mexicano tem sido um elemento valioso quando salta do banco e entre as sete principais ligas europeias, que incluem Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Rússia e Portugal, encontra-se no top 10 dos jogadores com mais golos apontados nesse condição. Com oito remates certeiros, Jiménez ocupa o oitavo lugar (ver grafismo), numa lista liderada por Giroud, avançado francês que festejou 13 golos em igual período, com a camisola do Arsenal, ele que se mudou no último mês de janeiro para o Chelsea. No pódio das armas secretas estão ainda Grosicki, internacional polaco contratado por Marco Silva a meio da época passada para o Hull, que tinha feito 11 golos como suplente pelo Rennes, e Petersen, avançado alemão do Friburgo que tem o melhor registo de golos a partir do banco numa só época: nove, obtidos em 2016/17.

Habitual titular no Bayern, Lewandowski tem, curiosamente, mais um golo do que Jiménez, ao lado de outras figuras como Correa, Morata e Batshuayi.

Especialista a marcar como suplente, Jiménez conta com golos muito importantes para as águias, entre os quais se destacam os tentos contra a Académica e o Rio Ave, decisivos para a conquista do tricampeonato em 2015/16, oferecendo os triunfos por 2-1 e 1-0, respetivamente. Em Coimbra precisou apenas de minutos para faturar o golo da vitória, enquanto em Vila do Conde demorou... seis a marcar. Na época passada foi também importante ao evitar um desaire caseiro com o V. Setúbal, fazendo golo de penálti (1-1).

Melhores marcadores como suplentes na Europa desde 2015/16:

Giroud (Arsenal) - 13 golos

Grosicki (Rennes) - 11

Petersen (Friburgo) - 10

Lewandowski (Bayern Munique) - 9

Correa (Atlético Madrid) - 9

Morata (Juventus/Real Madrid/Chelsea) - 9

Batshuayi (Marselha/Chelsea) - 9

Jiménez (Benfica) - 8

Niasse (Lokomotiv/Hull/Everton) - 8

Babacar (Fiorentina) - 8