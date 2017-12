Raúl Jiménez aberto à saída do Benfica

Insatisfeito com a falta de utilização no plantel de Rui Vitória, o internacional mexicano quer que 2018 seja um ano "melhor" e promete analisar o que for mais positivo para a sua carreira.

Pouco utilizado por Rui Vitória no Benfica, tendo até perdido ainda mais espaço com a mudança de esquema tático, pois as águias trocaram o 4x4x2 pelo 4x3x3, Raúl Jiménez abre a porta à saída da Luz na próxima abertura do mercado de transferências, já em janeiro. O internacional mexicano assumiu mesmo que já "houve algumas coisas", reconhecendo a existência de contactos no sentido de uma possível mudança no próximo mês, ainda que sublinhe que o mercado invernal não é pródigo em transferências de monta. "Se posso mudar? Não sei, é difícil, porque no inverno há poucas movimentações, mas estou aberto a qualquer situação", confessou em declarações num evento publicitário no México, esclarecendo, ainda assim, que está "contente no Benfica".

"Há que analisar e ver o que se passa. Tenho contrato com o Benfica", reforçou, referindo que irá, juntamente com o seu representante, ver "o que será melhor" para a sua carreira e admitindo a insatisfação pela falta de utilização: "Quero mais minutos." "Sabemos que não há nenhum jogador titular e que quem está fora também pode entrar", acrescentou, apontando à sua utilização no dérbi com o Sporting: "Já estou bem da minha lesão. Espero, quando regressar, estar pronto para o próximo jogo [V. Setúbal, antes do dérbi]."

Depois de 2017, que disse ter sido "um bom ano, apesar de não ter tido minutos suficientes", o jogador dos encarnados quer que 2018 "seja melhor", um ano que prevê "muito competitivo, tanto na seleção como no Benfica", pois o avançado lembrou que as águias estão "a lutar pelo primeiro lugar e pelo pentacampeonato".