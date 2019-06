Raúl de Tomás espera pela viagem e quebra o gelo numa relação com polémica

Ainda de férias, o avançado já só espera pela ordem para viajar para Lisboa e fechar a mudança.

Com Benfica e Real Madrid, como O JOGO referiu na edição de ontem, a terem tudo acertado entre os presidentes Luís Filipe Vieira e Florentino Pérez para a transferência de Raúl de Tomás para a Luz, o jogador está agora à espera de receber ordem para rumar a Lisboa e fazer os exames médicos obrigatórios. O avançado, ainda de férias mas sabendo que o seu futuro passará mesmo pelos encarnados, aguarda que os responsáveis pela gestão da sua carreira lhe digam quando vai viajar.

Segundo foi possível apurar, Raúl de Tomás está já tranquilo quanto ao futuro próximo, sabendo que o mesmo vai passar pelo Benfica, onde parte da sua missão vai ser ajudar os adeptos encarnados a esquecerem que João Félix saiu. Neste momento, e com o acerto entre os clubes já bem estabelecido, num negócio em que as águias investirão cerca de 20 milhões de euros, o Benfica trata dos últimos detalhes do contrato do avançado, que deverá receber um salário líquido de 2,2 milhões de euros. Aspeto também em acerto, até porque será da maior importância no futuro, é o valor da cláusula de rescisão de Raúl de Tomás, que vai estar situada entre as mais elevadas no plantel encarnado, até pelo investimento na contratação.

A duração do vínculo deverá chegar até 2024, ou seja, as águias garantem o avançado espanhol, de 24 anos, para as próximas cinco épocas, num negócio que pode ser oficializado em breve e que está dependente também dos exames físicos ao atleta.

De Tomás, recorde-se, jogou em 2018/19 no Rayo Vallecano, cedido pelo Real Madrid, tendo marcado 14 golos em 33 jogos da liga espanhola.

Edgar abriu a relação à força



A troca de jogadores entre Benfica e Real Madrid não é facto novo nem foi, ao longo da história, um fenómeno pacífico. Aliás, tanto o primeiro negócio, no final do milénio passado, a envolver o extremo Edgar, como o último, do central Garay, neste caso para a Luz, acabaram por não ser tranquilos.

No caso do primeiro, na altura pouco mais novo do que João Félix, aconteceu em 1998/99, com o então promissor atacante a sair à força do Benfica para o Real. Acabou no Málaga, fazendo uma carreira discreta. A mais recente aquisição dos encarnados no emblema espanhol foi também ela conturbada, mais ainda até porque ditou o gelar das relações entre os clubes. Em 2011/12, as águias pagaram 5,5 milhões de euros pelo central argentino e venderam-no em 2014/15 ao Zenit, num processo de divisão financeira que não agradou aos merengues: acabaram por colocar o Benfica em tribunal.

Entre os restantes negócios com o Real, o Benfica teve bons encaixes com Di María (33 M€) e Coentrão (30 M€), sendo Javi Garcia (7 M€), Rodrigo (6 M€), Balboa (4 M€) e Saviola (5 M€) os atletas mais caros que o Benfica comprou aos merengues.