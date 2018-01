"Rafa fez um daqueles jogos que podem despertar um jogador"

Andrade, treinador de futebol e antigo jogador de Benfica, comentou a O JOGO o dérbi com o Sporting, que terminou empatado a um golo. Rafa, suplente utilizado, merece elogios.

Como analisa a partida do Benfica, tendo em conta que vinha de dois empates consecutivos e se viu em desvantagem ainda cedo?

-As equipas respeitaram-se no início, tentaram estudar-se e sabiam que quem facilitasse podia ter um percalço. O Benfica teve uma falha que originou o golo do Sporting, mas a partir daí foi diferente, mais ativo, agressivo, procurando mais terreno e mais bola - jogou à Benfica. Teve uma boa resposta, até com um apoio fantástico de 60 mil pessoas, para o que falta de campeonato. Agora tem é de manter esta dinâmica e motivação.

A perder, Rui Vitória lançou Jiménez, Rafa e João Carvalho, optando sempre por alterações de risco. Na sua opinião, mexeu bem na equipa?

-Temos de aceitar o critério do Rui Vitória nas alterações, até porque acabou por mudar o resultado, tendo conseguido chegar à igualdade. Arriscou tudo, pôs toda a carne no assador, tirou defesas para pôr avançados e só poderia fazer isto. Tinha mesmo de arriscar, este era o jogo em que teria de arriscar tudo. O Rafa, por exemplo, foi uma boa aposta, surpreendeu-me pela positiva. Esteve muito dinâmico e ativo no jogo, com mais sentido de baliza e sem fugiu tanto para as linhas. Mesmo com poucos minutos, fez um daqueles jogos que por vezes podem despertar um jogador que está adormecido.

Praticamente a terminar a primeira volta, e agora apenas a disputar a Liga, o Benfica está a cinco pontos do líder FC Porto. Este atraso é recuperável?

-Os candidatos estão todos juntinhos, cinco pontos não são nada. Não podemos esquecer que têm ainda de jogar novamente todos contra todos. E mesmo que tivesse perdido, isso não seria o fim do sonho do pentacampeonato. Nem o FC Porto pode estar tranquilo com os cinco pontos de vantagem, nem o Sporting com três pontos de vantagem sobre o Benfica. Agora, o Benfica sabe perfeitamente que tem de ganhar os seus jogos. E até podia ter ganho este frente ao Sporting: teve várias oportunidades de golo, algumas daquelas de golo feito. O Benfica esteve bem e fez um belíssimo jogo, mas deve culpar-se a si próprio, teve inúmeras oportunidades e desperdiçou-as.

