Rafa faz parte de plano para subir à Premier League, avançam britânicos

Extremo do Benfica foi associado pelo tabloide The Sun ao Middlesbrough.

O Middlesbrough é um dos principais candidatos a garantir um lugar de acesso à Premier League na presente temporada e, de acordo com a imprensa britânica, Rafa é desejado para desempenhar um papel fulcral no plano do clube inglês.

Escreve o The Sun que o extremo do Benfica faz parte da lista de prioridades do treinador do Boro, Tony Pulis, em busca de um substituto para Adama Traoré, que rumou ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

A ideia do emblema do Championship, segundo o tabloide, passa por assegurar o empréstimo de Rafa, ficando com direito a exercer opção de compra no final da época.

O internacional português de 25 anos está no Benfica desde 2016 e foi titular no dérbi com o Sporting, no passado sábado, que terminou empatado a uma bola.