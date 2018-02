Rafa regressa entre o bom e o mau: o que dizem os números de Portimão

Extremo oscilou entre boas ações, lançando os colegas para jogadas perigosas, e perdas e maus passes.

Novidade no onze inicial do Benfica, face à ausência por lesão de Salvio, submetido a uma artroscopia ao joelho direito, Rafa revelou alguma intermitência, oscilando entre lances em que foi perigoso e até decisivo, como sucedeu no 1-0, e algumas perdas de bola que permitiram ao Portimonense lançar-se no contra-ataque, arma pela qual é conhecido.

Titular pela segunda vez na Liga, algo que não se verificava desde agosto, diante do Rio Ave, em Vila do Conde (num jogo no qual Salvio também não esteve disponível), iniciou o jogo praticamente em missão defensiva, com uma interceção a cortar um ataque do Portimonense, destacando-se nos primeiros minutos pela tendência de derivar para o meio, por forma a que André Almeida pudesse subir com espaço pela ala direita, procurando assim também zonas de finalização. Foi assim que se viria a revelar fulcral logo aos 6" , participando no 1-0, ao receber de Zivkovic em zona central, vendo Rúben Fernandes cortar para os pés de Cervi. Motivado, somou então uma série de boas intervenções, dando início às três primeiras grandes ocasiões de golo do Benfica - além do 1-0, ofereceu nova bola perigosa ao argentino aos 11", assistindo também André Almeida aos 25", lance no qual Jonas podia ter marcado.

À procura da afirmação, ele que fez apenas 14 partidas esta temporada - soma apenas 649" e está em branco em golos, somando duas assistências -, Rafa não conseguiu, contudo, manter regularidade exibicional ao longo da partida, terminando, segundo a recolha estatística realizada por O JOGO, a primeira parte com alguns maus passes e perdas de bola (foram nove ações erradas, no total, neste capítulo), voltando a ganhar, porém, andamento na etapa complementar e ameaçando até o golo. No final, o extremo celebrou a conquista dos três pontos. "Uma importante vitória rumo aos nossos objetivos! Seguimos juntos", escreveu na sua conta do Instagram.

Números de Rafa em Portimão

Remate fora 1

Cruzamento 1

Passes certos 5

Falta cometida 1

Passes errados 6

Perdas de bola 3

Canto ganho 1

Interceção 1

Roubo de bola 1