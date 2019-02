Bruno Lage anteviu o dérbi frente ao Sporting

Jogo essencial para o título? "É uma final para as duas equipas e vamos com essa determinação. Continuaremos entrar determinados, organizados e competentes para vencer. É o nosso objetivo".

Caraterizar o Sporting: "Tem entrado num processo diferente, com boas dinâmicas, gosta de construir por trás, com dinâmicas interessantes dos médios, procurando dar largura máxima com os alas e com os laterais, procura finalização com homens que vem de trás, quer médios quer alas e defesas. Sei que vão procurar muita finalização no cruzamento. Vejo uma equipa muito competente e será jogo interessante com duas equipas em sistemas diferentes, com vários desafios táticos. E haverão confrontos individuais que também serão muito interessantes de acompanhar ao longo do jogo".

Melhor Benfica da temporada? "Vou responder de forma curiosa. Disse aos jogadores que em cada jogo temos de mostrar que estamos lá. Quando batemos à porta de alguém perguntam que és, não quem foste. Esse é o nosso caminho. Temos de ir a jogo e provar o que fazemos agora, temos de treinar diariamente para [bate com a mão na mesa] dizer presente no jogo. Esse é o nosso caminho, a nossa resposta. A reconquista é jogar bem, com qualidade e vencer. A equipa precisa dos adeptos, os adeptos precisam da equipa.

Quais são os cinco avançados além de Seferovic, Jonas e João Félix? "Rafa e Jota".