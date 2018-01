PSG e Real Madrid de olho no primo de Renato Sanches

As exibições de Jair Tavares na Alkass International Cup, no Catar, já valeram abordagens

Os juvenis do Benfica disputam hoje as meias-finais da Alkass International Cup, no Catar, mas qualquer que seja o desfecho desse compromisso Jair Tavares já está entre as figuras da prova. As exibições do avançado de 16 anos, primo de Renato Sanches, causaram boa impressão junto dos observadores presentes e, sabe O JOGO, tanto os franceses do PSG como os espanhóis do Real Madrid já revelaram interesse no jovem, tendo mesmo feito sondagens quanto à possibilidade de o contratar.

Segundo apurámos, e no caso específico do PSG, já houve um contacto entre um empresário francês e responsáveis das águias, ainda que para já apenas numa sondagem exploratória. O Real Madrid também já se colocou na lista de emblemas atentos à situação do jovem que tem brilhado, tal como outros companheiros de equipa, nesta passagem pelo Catar. Autor de assistências na goleadas do Benfica ao AC Milan (6-0) e ao Guangzhou Evergrande (4-0), Jair Tavares tem executado lances técnicos que encheram o olho aos observadores, principalmente de emblemas com poder financeiro que procuram na Alkass International Cup jovens talentos emergentes.

Jair Tavares assinou contrato profissional com o Benfica em junho de 2017, tendo agora vínculo válido até 2020 e estando "preso" por uma cláusula de 30 milhões de euros. Valor que, olhando para a realidade atual do mercado e, em particular, para os números que permitiram ao Leipzig contratar Úmaro Embaló, também de 16 anos, pode não ser um obstáculo intransponível caso o interesse dos colossos europeus suba de tom.