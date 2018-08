Pizzi vê Benfica "muito forte" e rejeita cansaço para jogo com o PAOK

Médio do Benfica marcou o segundo golo do triunfo no Estádio do Bessa, sobre o Boavista (2-0). Na zona de entrevistas rápidas, colocou os encarnados na rampa de lançamento para o encontro com o PAOK, na terça-feira.

Vitória e melhor em campo: "Satisfação enorme com o trabalho da equipa. Isto não seria possível sem os outros jogadores que entraram em campo e os que ficaram de fora".

Dois triunfos em dois jogos: "Acho que estamos a ter um início de época muito bom. Estamos muito fortes, vencemos num terreno muito difícil. Conscientes das dificuldades que íamos apanhar. Uma vitória muito justa da nossa parte".

Jogo com o PAOK: "Agora o mais importante é disputarmos essa vitória. Temos seis pontos em duas jornadas e agora há que preparar já o jogo com o PAOK".