Pizzi fala da renovação e atira: "Foi uma reconquista do que é nosso"

Médio renovou contrato até 2023 com o Benfica.

Pizzi renovou contrato com o Benfica até 2023 e não escondeu a enorme satisfação. "Estou muito feliz com mais uma renovação. É um prazer enorme fazer parte deste clube. É sinal de que o meu trabalho está a ser bem feito e desenvolvido da melhor maneira. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, ao presidente, aos meus colegas, porque sem eles isto não seria possível, à equipa técnica, a todo o staff envolvido no nosso dia a dia e, claro, à minha família, porque tem um peso muito grande em mais uma renovação e faz parte deste meu crescimento desde o primeiro momento no Benfica", declarou o médio ao canal do clube.

Pizzi falou de uma temporada que terminou com a conquista do título e com excelente números em termos individuais: 15 golos e 23 assistências. "Não começámos tão bem, mas acabámos de uma maneira muito boa e positiva. A minha época também teve muita qualidade e estou feliz por isso. Em termos coletivos acabámos a época com a reconquista, e agora terminá-la assim, com uma renovação, é, sem dúvida, um motivo de orgulho para mim. Estou muito feliz", vincou.

Agora com contrato até 2023, Pizzi tem já cinco temporadas de águia ao peito. "Todas as épocas são especiais ao serviço deste grande clube. Todos os títulos que já conquistei são momentos marcantes na minha vida. Também já tive várias renovações. Todos os momentos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica são especiais e este título é um dos momentos mais importantes para nós, pois foi uma reconquista do que é nosso", comentou. Já são cinco anos ao serviço do Benfica, já me sinto uma referência quer para os adeptos quer para todas as pessoas aqui dentro. Temos um plantel bastante jovem, aliado a muita experiência, com uma qualidade humana muito grande. Sinto-me uma referência para todos eles, porque todos juntos conseguimos fazer esta família, que é o Sport Lisboa e Benfica, uma família mais forte, mais unida. Estou muito orgulhoso por fazer parte e continuar a fazer parte desta família", compleotu.

Agora segue-se a seleção portuguesa e a conquista da Liga das Nações como objetivo. "Vou representar o nosso país com uma alegria enorme por ter renovado pelo Benfica, e claro que também é um orgulho enorme fazer parte da Seleção Nacional. É o culminar de uma grande época, o reconhecimento do nosso trabalho. Agora é desfrutar deste momento que é a renovação e depois pensar na Seleção, que também é muito importante para um jogador", admitiu.