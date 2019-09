Pesos pesados devem voltar ao onze do Benfica

Em relação à equipa que atuou de início na derrota da última terça-feira frente ao Leipzig, para a Liga dos Campeões, deverão cair para o banco de suplentes Tomás Tavares, Cervi e Jota.

André Almeida, Rafa e Seferovic estão apontados ao onze inicial das águias no jogo desta noite frente ao Moreirense. Depois da derrota em casa para a Champions, diante do Leipzig, na última terça-feira, em que não fizeram parte das opções iniciais, aqueles jogadores estão de novo à disposição do técnico e, ao que tudo indica, deverão integrar o onze inicial.

André Almeida, recorde-se, nem sequer foi convocado para o embate com os alemães porque não está a cem por cento. O lateral-direito não fez a pré-temporada e os departamentos clínico e técnico têm tentado fazer a gestão da sua utilização nesta fase. Rafa e Seferovic ficaram no banco de suplentes, entrando apenas na parte final do desafio.

Aliás, foram estes dois jogadores, juntamente com o jovem Tomás Tavares, a fabricar o único golo das águias contra o emblema alemão. Com estes prováveis regressos, Tomás Tavares, Cervi e Jota deverão voltar ao banco de suplentes. O Moreirense ainda não sofreu golos em casa e Bruno Lage tentará mudar este registo, colocando em campo os jogadores com maior peso no plantel.

André Almeida, como foi referido, surgiu mais tarde em competição e, por isso, soma apenas 180", ele que na última temporada também foi decisivo no ataque com um elevado número de assistências. Rafa participou em oito (557 minutos) e apontou dois golos, um na Liga e outro na Supertaça. Seferovic não tem revelado o instinto da última temporada, tendo marcado apenas dois golos até ao momento, em 630" de competição.

Fejsa e Taarabt continuam a liderar o meio-campo

Ao que tudo indica, Fejsa e Taarabt irão continuar juntos no miolo. Apesar de terem apresentado algum cansaço no jogo contra o Leipzig, Bruno Lage não deverá prescindir do contributo de ambos na partida desta noite. Nas alas, Pizzi irá surgir naturalmente à direita e Rafa à esquerda. Os homens mais avançados serão De Tomás e Seferovic. No setor mais recuado, a novidade será mesmo a entrada de André Almeida para a direita. Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Vlachodimos completam o setor.