Bruno Lage fala de Pepa, João Félix e Taarabt: "É muito fácil jogar no Benfica"

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo de sábado frente ao Tondela, no Estádio da Luz, da 27ª jornada da I Liga.

Pepa: "Falar do Tondela é começar por esse encontro com o Pepa. Tirámos o quarto nível de treinador juntos. É uma pessoa que perdeu a oportunidade de ter uma grande carreira como jogador. Mas agarrou as oportunidades que a vida lhe deu. Há cerca de dez anos estava nesta casa a treinar os iniciados e fez um percurso brilhante até à I Liga. O espírito do Tondela é mesmo esse, viver o dia a dia, de peito aberto para agarrar as oportunidades. É uma equipa que quer pontuar, luta pela sobrevivência e no ano passado venceu na Luz. Necessita de pontos e temos de dar o nosso melhor".

João Félix, Jardel e Seferovic disponíveis?: "Estão todos a 100 por cento e podem todos ser opção".

Paragem de seleções: "Tivemos oportunidade de trabalhar situações que não podemos quando se joga de três em três dias. Alguns tiveram nas seleções, outros estiveram cá e um ou outro pôde descansar mais um bocado para estarem mais frescos para o resto da época. Outros tiveram a oportunidade de treinar e mostrarem serviço. E fizemos um treino aberto para as pessoas verem a dedicação e o empenho dos jogadores".

Taarabt: "É um jogador que esteve comigo na equipa B e mostrou sempre vontade de dar a volta à sua vida. Tem 29 anos e teve uma carreira brilhante até certa altura, depois perdeu imenso tempo e a responsabilidade é dele. Mas treina sempre com uma vontade enorme e sentimos que lhe devíamos dar uma oportunidade de treinar com a equipa principal. As oportunidades dependem dos jogadores. Jogar no Benfica é muito fácil. É preciso treinar com intensidade muito alta e agarrar as oportunidades tendo rendimento".