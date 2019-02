Paulo Gonçalves festeja aniversário com figuras importantes do Benfica

Antigo assessor da SAD encarnada reuniu à mesa, num conhecido restaurante de Lisboa, figuras importantes da estrutura encarnada, com o presidente Luís Filipe Vieira à cabeça.

Formalmente fora da SAD do Benfica desde 17 de setembro de 2018, Paulo Gonçalves, que vai a julgamento no caso e-Toupeira, não é esquecido pelos responsáveis do clube encarnado. Por isso, o antigo assessor jurídico da sociedade benfiquista teve companhia especial de vários dos principais responsáveis das águias nas comemorações do seu 50.º aniversário, cumprido na última quarta-feira, precisamente no dia da receção do Benfica ao Sporting, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que as águias venceram por 2-1.

Face à importância do encontro para a equipa de Bruno Lage, o almoço de celebração do aniversário de Paulo Gonçalves, que decorreu num conhecido restaurante de Lisboa, acabou por ser adiado para ontem, tendo o agora empresário de futebolistas - registado na FPF como líder da empresa denominada Profute Consultoria Unipessoal LDA - reunido à mesa figuras importantes da estrutura encarnada.

Com o presidente Luís Filipe Vieira à cabeça, Gonçalves contou também com a presença de Rui Costa (administrador da SAD), Tiago Pinto (diretor-geral para o futebol), Miguel Moreira (diretor financeiro), Luís Bernardo (diretor de comunicação), Luísa Ramos (diretora dos recursos humanos), Célia Falé (nova assessora jurídica da SAD e a quem Paulo Gonçalves passou precisamente a pasta que liderava na Luz), Lourenço Coelho (elemento da estrutura da SAD e que ocupou o cargo de Tiago Pinto) e Nuno Gomes, antigo jogador e ex-responsável pelo Caixa Futebol Campus, no Seixal.