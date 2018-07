Os pormenores do negócio que levam Carrillo para a Arábia Saudita

A intervenção de Jorge Jesus para o sucesso deste processo poderá revelar-se decisiva



Como O JOGO avançou na edição de ontem, Carrillo poderá dar sequência à carreira no Al-Hilal, novamente por empréstimo do Benfica. O extremo, que recentemente esteve ao serviço da seleção do Peru no Mundial da Rússia, foi contactado por Jorge Jesus para mudar de ares e aceitar o desafio. Ao que O JOGO apurou, e a confirmar-se o negócio, o jogador vai ganhar quatro milhões de euros limpos durante a época, valor que dificilmente conseguiria se se mantivesse em Inglaterra, onde, de resto, continua a ter mercado, com o Everton de Marco Silva à cabeça, ou pelo menos surgindo como uma das opções mais sólidas para o futuro do peruano.

A intervenção de Jorge Jesus para o sucesso deste processo poderá revelar-se decisiva, pois Carrillo entende que o ex-treinador de Sporting e Benfica foi o que mais apostou nele (2015/16), antes das divergências que teve com Bruno de Carvalho e que levaram ao seu afastamento do plantel principal dos leões.

Depois da temporada que poderá cumprir no Al-Hilal, o extremo peruano ainda terá mais dois anos de contrato com o Benfica em vigor

Aliás, nesta operação foi Jesus a dar o primeiro passo, falando com Luís Filipe Vieira, numa etapa inicial, e, mais tarde, com o próprio Carrillo, sensibilizando-o a transferir-se para o Médio Oriente. O extremo gostou da abordagem direta e dos números postos à sua disposição, ao ponto de ser esperado nas próximas horas em Riade para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato por uma temporada. A intenção do peruano, ao avançar para a aventura árabe, passará por efetuar duas a três épocas no Al-Hilal, mantendo no mínimo os honorários, e voltar depois para a Europa.

Ora, caso Carrillo dê seguimento ao interesse do Al-Hilal, a sua permanência futura custará ao clube saudita, segundo o que está em cima da mesa, 20 milhões de euros, valor da cláusula de opção de compra e o mesmo que o Watford não quis pagar no final da época.