Oficial: filho de Domingos Paciência assina pelo Benfica

Vasco Paciência estava no Boavista

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência. O avançado de 18 anos chega à Luz proveniente do Boavista, sendo que vai evoluir nas equipa de juniores, sub-23 e B dos encarnados. Vasco Paciência, filho do antigo avançado do FC Porto e irmão de Gonçalo Paciência, atualmente no Eintracht Frankfurt, assinou um contrato válido até 2023 com as águias.

Depois de ter feito todo o percurso de formação no FC Porto, passando pelo Padroense, o avançado mudou-se para o Boavista no início da época, tendo realizado 12 jogos e apontado seis golos no Campeonato Nacional de Juniores. Quanto à seleção, Vasco Paciência estreou-se no início do 2019, tendo sido convocado para o estágio da equipa de sub-19.