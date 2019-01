Oficial: Benfica confirma saída de Rui Vitória

Desaire em Portimão ditou o fim da linha para o treinador

Rui Vitória já não é treinador do Benfica. Os encarnados oficializaram a saída do treinador à CMVM um dia depois da derrota em Portimão, que deixou os encarnados em quarto lugar e mais longe do título.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", lia-se no comunicado.

No comunicado, o Benfica confirma ter chegado a acordo com Rui Vitória para a rescisão do contrato que unia as duas partes até ao final da época 2019/20, pouco mais de um mês depois do voto de confiança dado por Luís Filipe Vieira após o desaire em Munique. De salientar, também, que Bruno Lage vai assumir o comando técnico dos encarnados de forma provisória.