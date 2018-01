Oficial: alvo do Benfica recusou renovar e fica sem clube

Como O JOGO noticiou, Erdal Rakip encontra-se na lista de potenciais reforços das águias, não só por indicação do departamento de prospeção do clube encarnado, mas devido à sua atrativa situação contratual.

Erdal Rakip já não é jogador do Malmo. Em nota publicada no site oficial, o clube sueco anunciou a saída do médio-defensivo de 21 anos, cujo contrato chegou ao fim no último dia de 2017, mas esclareceu ter tentado prolongar o vínculo do alvo do Benfica.

"Nós tentámos prolongar o vínculo do Erdal, mas não tivemos sucesso. Ele deu tudo pelo Malmo e teve uma evolução incrível nas últimas duas temporadas. Desejamos-lhe o melhor no futebol europeu e esperamos que regresse um dia", atirou Daniel Andersson, diretor desportivo do Malmo, citado pelo site do clube sueco.

Refira-se que Erdal Rakip marcou nove golos em 30 jogos oficiais em 2017 com a camisola do Malmo.