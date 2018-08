Obrigado a mexer no ataque, Rui Vitória volta à fórmula da primeira jornada

Benfica defronta o Boavista este sábado, em jogo da segunda ronda da I Liga.

Sem Nicolás Castillo, a recuperar da lesão contraída no jogo com Fenerbahçe, Rui Vitória viu-se obrigado a mexer no ataque do Benfica para o encontro deste sábado com o Boavista, no Estádio do Bessa. Ainda sem Jonas, o técnico encarnado optou por voltar à fórmula da primeira jornada, colocando Facundo Ferreyra no eixo ofensivo do onze.

O reforço argentino tinha sido titular frente ao V. Guimarães, no Estádio da Luz, falhando uma grande penalidade aos 15 minutos de jogo.

Na defesa e no ataque, mantêm-se as opções utilizadas nas últimas partidas oficias do Benfica.

Confira o onze do Benfica:

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Gedson e Pizzi; Salvio, Ferreyra e Cervi.

Suplentes: Svilar, Conti, Alfa Semedo, Zivkovic, João Félix, Rafa e Seferovic.