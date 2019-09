"O Vieira passou-se, flipou. Foi surreal, surreal"

Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica, partilhou um texto alegadamente escrito pelo sócio que foi alvo da tentativa de agressão de Luís Filipe Vieira.

O antigo candidato à presidência do Benfica Bruno Costa Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar um texto da alegada autoria do sócio que foi alvo de uma tentativa de agressão de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral da última sexta-feira, no Pavilhão da Luz.

O referido associado revelou os tópicos sobre os quais centrou o discurso e reproduziu as palavras que, assegura, conduziram à reação exaltada do presidente das águias.

"Comecei por afirmar: 'Os senhores não nasceram assim. Vocês não nasceram assim. Eu sei que não estão a perceber o que eu quero dizer mas eu vou tentar explicar-me". Disse que eu, talvez ingenuamente, acreditava que tinha havido um dia na vida de todos os presentes em que se apaixonaram por este Clube, pelo Sport Lisboa e Benfica, um amor genuíno que nos une ou devia unir a todos, mas que algures no tempo, esse amor genuíno se tinha perdido para muitos membros dos Orgãos Sociais do Clube. Que se fosse esse amor limpo a reger todas as decisões que tomam no dia a dia do Clube, não existiriam e-mails, toupeiras, mala ciao, vouchers, Rangel, Paulo Gonçalves, 10%, negociatas obscuras e movimentações sem o conhecimento dos sócios. Tal como em todos os pontos prévios, não me recordo das palavras exatas que usei e tentei reproduzir aqui as ideias que quis passar e o melhor que me recordo do que efetivamente disse. Estou aberto a correções'", referiu, de acordo com o texto publicado, o sócio, que passou a descrever a alegada reação de Vieira:

"O Vieira (que decerto me perdoará que me refira a ele coloquialmente), passou-se. Flipou. 'Snapped'. Foi surreal. Surreal. Ainda sentado, e durante este último ponto da minha intervenção, começou a gritar "és um merdas!", "não vales nada!", "ordinário", etc. Tudo em ato contínuo, levantou-se e ficou a gritar todos estes insultos e mais alguns a 1 metro de mim, depois subiu ao palanque e levou-me as mãos ao pescoço durante 2 ou 3 segundos (aqui não sei se foi agarrado, penso que não, o meu olhar dividia-se entre os olhos do Vieira e do Presidente da MAG e o nervosismo e estupefação do momento atraiçoam-me a memória). Com a subida de tom dos insultos da bancada e inúmeros gritos de 'demissão!' durante o que se estava a passar, Vieira aliena-se de mim e dirige-se à bancada, gritando impropérios e oferecendo violência física a quem aceitasse o repto", explicou, rematando com um pedido aos sócios do Benfica.

"Peço a todos os presentes que pensem no que aconteceu. No que é o Benfica para eles. Na distância que vai do que o Sport Lisboa e Benfica é para o que o Sport Lisboa e Benfica devia ser, e ajam em conformidade com essa vontade/desejo que têm de mudança", finalizou o sócio em questão.

Veja a publicação na íntegra: