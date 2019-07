O que diz Bruno Lage sobre a saída de João Félix: "Pensa pela sua cabeça"

Treinador das águias admite que tem pena em ver o jovem avançado deixar o clube.

João Félix vai deixar o Benfica para rumar ao Atlético de Madrid e, em entrevista à BTV, Bruno Lage falou sobre a perda do avançado de 19 anos, uma das principais figuras da conquista do campeonato em 2018/19.

"Aquilo que eu sinto, e que eu via há seis semanas, é isto: por um lado, a equipa poder contar com o contributo do João era a nossa ideia. Depois, principalmente pelos adeptos, acho que o João poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica, principalmente por ser português, por aquilo que representa, porque é um miúdo que veio da formação (...) Gostava que o João vivesse isso, que saísse de Portugal e do clube com uma passagem maior daquilo que foram apenas estes cinco meses. Se sair, vai como grande ídolo, mas gostava que saísse com mais algum tempo de casa para confirmar ainda mais aquilo que foram estes cinco meses", admitiu o técnico campeão nacional, mas deixando elogios ao caráter do jovem jogador:

"A acontecer, por um lado lamento que ele não tenha a oportunidade de viver este carinho, pelo menos mais um ano, que a Família Benfiquista lhe transmitiu durante este tempo, de sair daqui como verdadeiro ídolo do Benfica, mas, por outro lado, saber que é um jovem talento, convicto das suas ideias, pensa pela sua cabeça, e, se decidiu dar outro rumo à sua vida, certamente fará uma grande carreira", acrescentou Lage, falando em Eusébio para garantir a manutenção de um plantel "forte e equilibrado".

"Quando cheguei ao Benfica aprendi uma frase dos mais velhos, do Jaime Graça, do Zé Henrique, do Nené, do Bastos Lopes, ex-jogadores que diziam: 'Só o Eusébio é que fazia falta e só ele é que tem uma estátua'. Por isso, o Benfica ao longo das épocas tem tido sempre equipas fortes. Essa é a nossa motivação e é para isso que estamos a trabalhar, para apresentar um plantel fortíssimo na próxima época", afiançou, lançando ainda um primeiro olhar sobre aquilo que os reforços Caio Lucas e Cádiz podem dar à equipa que orienta.

"O Caio [Lucas] já estava contratado quando eu subi à equipa A, mas o mais importante é verificar que são jogadores de qualidade e agora é perceber, diariamente, qual o contributo que eles podem dar à equipa, porque são estas coisas que podem transformar as dinâmicas, é o contributo deles", rematou Bruno Lage.