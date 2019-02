O que escrevem sobre João Félix em Espanha: "Ousadia, qualidade e juventude"

Jovem avançado de 19 anos vive um grande momento no Benfica.

João Félix vive um grande momento no Benfica. O jovem avançado de 19 anos brilhou no dérbi com o Sporting, tendo apontado um golo no triunfo por 4-2. As exibições do internacional sub-21 português já correm Europa fora e em Espanha é alvo de todos os elogios.

"Ousadia, qualidade e juventude: João Félix, a nova pérola de Portugal", coloca em título o jornal "As", com um vídeo onde se podem ver lances do jogador. "Os grandes da Europa estão atentos", vinca ainda a publicação.

João Félix cumpre a primeira temporada na equipa principal do Benfica, tendo até ao momento oito golos marcados em 21 jogos.