O que disse António Simões perante Luís Filipe Vieira

A proposta do Associação de Benfiquistas no Parlamento tornou-se realidade esta quinta-feira, dia em que foram homenageadas as equipas do Benfica campeãs da Europa em 1960/61 e 1961/62. Estiveram presentes seis campeões, entre eles António Simões, cujo discurso era muito aguardado depois do público desentendimento com Luís Filipe Vieira, igualmente presente.

Frase reafirmada: "Aqui nesta sala está a geração mais ganhadora da vida centenária do Benfica. Há pouco tempo, quando afirmei que 'eu sou o Benfica', houve quem interpretasse isso como um acesso de egocentrismo ou um impulso de vaidade. Mas reafirmo. O que disse, a título de exemplo, até em tempos também disse sobre o Luisão"

Sobre a homenagem: "Vocês [dirigindo-se aos restantes cinco homenageados presentes] não são apenas do Benfica. Vocês são o Benfica. É assim que sempre, sem reservas, classificarei aqueles que com uma inigualável folha de serviços contribuíram para elevar o estatuto do Benfica"

Presente vs passado: "Na atualidade o presente tem um peso esmagador sobre o passado, algo que não poucas vezes se afigura profundamente injusto. Ainda garoto, andava quilómetros a pé e não me importava de esperar uma eternidade só para ver passar o autocarro do Benfica. [Eusébio] Veio a garantir o direito da imortalidade, mercê de um génio sem igual, ao ponto de colocar Portugal no mapa".