"O presidente do Benfica é meu amigo", disse Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves falou aos jornalistas no exterior do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC)

"Estou aliviado, colaborei com a justiça. Cumpri o meu dever, estou aliviado", afirmou Paulo Gonçalves e momentos depois de dizer aos jornalistas, no exterior do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que não prestaria declarações após ter prestado declarações no âmbito do processo e-Toupeira. "Ansioso? Já esperei até agora... Vai sair [a decisão] quando tiver de sair. Se vou a julgamento? A juíza é que vai decidir.", acrescentou.

Questionado se se sentia apoiado por Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves disse: "O senhor presidente do Benfica é meu amigo, já esclareci isso. Mantenho amizade com ele e com muita gente... Graças a Deus não fui abandonado pelos amigos. Não é uma questão de apoios, estou de consciência tranquila e aliviado por ter colaborado com a justiça", disse ainda.

Esta manhã, o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, garantindo não estar preocupado com as 79 acusações que lhe são imputadas. "Não estou preocupado com isso, estou preocupado em colaborar com a justiça". "Acima de tudo sou benfiquista", deixou ainda escapar.

A fase instrutória do processo e-Toupeira estava prevista iniciar-se na terça-feira com a audição de José Augusto, oficial de justiça e único dos arguidos em prisão domiciliária, mas o arguido em causa desistiu de prestar declarações nessa ocasião, ficando esta sessão sem efeito.

Assim, a primeira sessão da instrução foi na quarta-feira, tendo sido ouvido o escrivão e ex-observador de árbitros Júlio Loureiro e três testemunhas arroladas por este arguido, enquanto, hoje, é a vez de Paulo Gonçalves ser ouvido e de mais quatro testemunhas arroladas pelo ex-assessor jurídico do Benfica.

Em 19 de novembro, vão prestar declarações Domingos Soares Oliveira e Nuno Gaioso, enquanto legais representantes da SAD do Benfica.

No dia seguinte, vão ser inquiridos Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Miguel Moreira e Luís Bernardo, diretor de comunicação do Sport Lisboa e Benfica, todos testemunhas arroladas pela SAD encarnada.

Para 21 de novembro, está agendada a inspeção às garagens do Estádio da Luz e para 26 de novembro o debate instrutório.