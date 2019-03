"O Jonas mantém o estatuto de imprescindível, mas é igual aos outros"

Bruno Lage confirmou a ausência de Seferovic para o jogo com o Belenenses, mas não confirma se Jonas será titular.

Sobre o Belenenses: "Na primeira volta o Benfica perdeu frente ao Belenenses e isso, por si só, revela a qualidade do adversário. Boa organização e uma vontade enorme de ter a bola e jogar bem. Uma equipa muito competente, que gosta de jogar bem. Boa organização, bom treinador. Temos de estar no nosso melhor nível".

Alterações na equipa: "Independentemente do sistema ou não, quando se troca de jogadores temos de ver o que oferecem às dinâmicas da equipa. Não vou dizer quem vai jogar, mas o importante é o que construímos enquanto equipa e depois tentamos potenciar ao máximo o que cada jogador oferece ao coletivo. Isso faz parte do nosso trabalho. Procuramos aquilo que fazemos coletivamente e o que cada jogador oferece".

Derrota e exibição em Zagreb: "Fazemos sempre a análise a ganhar e a perder. Ouvi falar em várias situações em que nos faltou a largura, ou a profundidade... O que senti que tentámos fazer foi procurar o jogo interior. Sentíamos que iria haver forte pressão sobre os nossos médios de construção. Com o Corchia e o Grimaldo íamos procurar a largura. Até aos 30 minutos conseguimos isso e tivemos a melhor oportunidade nesse tempo. Com a saída do Seferovic, por lesão, as coisas mudaram. Tentámos criar outro tipo de dinâmicas, mas infelizmente não conseguimos. Há o penálti, que é uma falha nossa, mas fica a boa intenção. Depois vem a altura de fazer a análise. Perdemos com o FC Porto na Taça da Liga, fizemos a análise e ganhámos os outros jogos. É a nossa vida, sempre assim. Preparar o jogo da melhor maneira, escolher o melhor onze e irmos a jogo. Depois, quem está desse lado, faz a análise do se passou, normalmente em função das vitórias e das derrotas".

Sobre Jonas: "O Jonas mantém o estatuto de imprescindível, mas a gestão dele é igual à dos outros jogadores. Quando sentirmos que pode jogar, joga, quando sentimos que não tem de jogar, não é convocado. É igual ao Jota, ao Félix... É a gestão diária".

Recuperação de alguns jogadores: "Houve vários jogadores que estiveram fora da convocatória e de repente passaram a jogar 90 minutos. O Samaris, por exemplo, não jogava e de repente é titular. O importante é treinarem bem, estarem preparados para jogar e, quando são chamados, corresponderem. Dou muito valor àquilo que é o treino".

Semana de três jogos exige uma preparação diferente? "Não porque tem sido sempre assim desde o início, desde a minha chegada. Nunca tivemos uma semana completa de domingo a domingo. Dá muito trabalho, porque gostamos de fazer uma análise mais detalhada do nosso jogo. Ao dia de hoje já vimos o nosso jogo e já vimos quatro jogos do Belenenses, nomeadamente contra Braga e FC Porto. É o nosso trabalho, independentemente de ter quatro ou cinco dias. Estamos a dar o melhor de nós para que as coisas se consigam".